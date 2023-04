Cultura: sabato in scena al Teatro Civico 14 di Caserta l'anteprima nazionale de La Faglia - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 29 (ore 20) e domenica 30 aprile (ore 18) in scena al Teatro Civico 14 (all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) l'anteprima nazionale de La Faglia, testo di Adèle Gascuel per la regia di Simone Amendola con Valerio Malorni. Una favola post-apocalittica, comica, in cui due antieroi rappresentano la logica di pensiero dell'Occidente moderno, con la propensione a sfruttare corpi, esseri e cose. Il percorso de La Faglia inizia nel luglio 2021 ad École Des Maîtres (condotta nel biennio '20/'21 da Davide Carnevali), che si è svolta al Teatro India durante il festival Short Theatre, quando alla compagnia Amendola / Malorni è stata commissionata una mise en éspace di 25 minuti del testo. Dopo questa prima elaborazione, il processo creativo è partito a dicembre 2021 con la prima residenza al Teatro delle Albe di Ravenna ed è poi proseguita a Lottounico, Roma, nell'aprile 2022, dove si è delineato chiaramente il progetto di messa in scena. (Ren)