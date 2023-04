Cnpr forum: codice appalti, avanti con semplificazioni e riduzione della burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Codice degli appalti avrebbe dovuto essere un’occasione di semplificazione, ma eliminare tout court le regole non riteniamo sia tale. Ciò che viene richiesto dai cittadini non è cambiare le regole rendendole opache e meno trasparenti, senza investire in qualità. Allora dico che questo Codice appalti non ci soddisfa, anzi, ci preoccupa in quanto reintroduce alcuni sistemi che con fatica ci eravamo lasciati alle spalle e che creavano problemi seri in termini di sicurezza sul lavoro”. Lo ha dichiarato Debora Serracchiani (deputata del Partito Democratico in Commissione Giustizia a Montecitorio), nel corso del webinar “Appalti: in vigore il nuovo codice, come conciliare semplificazione e legalità?”, promossa dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Il fatto che non ci siano più interventi legati a controlli sulla sicurezza sul lavoro – ha proseguito Serracchiani - con lo spostamento della responsabilità su altri soggetti, attraverso l’autocertificazione, non ci convincono. Il tema della responsabilità che, in molti casi si assumono gli amministratori, va rivista nella logica in cui si ragiona di responsabilità amministrative, contabili e politiche. Questo sistema va rimesso in ordine. Ci preoccupa il sub appalto a cascata che porta riduzione dei costi del lavoro con minore qualità e più rischi per i lavoratori”. (segue) (Ren)