Cnpr forum: codice appalti, avanti con semplificazioni e riduzione della burocrazia (2)

- Alle critiche mosse dalla deputata Dem ha risposto Ilaria Cavo (Noi Moderati), vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati: “Il nuovo ‘Codice degli Appalti’ va nella direzione della semplificazione. Rappresenta la risposta alla necessità di ridurre la burocrazia come manifestato in tanti settori produttivi, un segnale consistente di fronte alle grandi difficoltà che hanno gravato sulle aziende determinandone la chiusura negli ultimi anni. Tra i punti di maggior pregio c’è la possibilità di arrivare ad affidamenti diretti fino a 5,3 milioni con scaglioni e modalità diverse; fino a 150mila euro il nuovo codice prevede l’affidamento diretto e al di sopra di questa soglia procedure negoziate. I comuni - ha aggiunto Cavo - possono evitare di ricorrere alle stazioni appaltanti per progetti fino a 500mila euro. Ciò consente di abbattere i tempi delle grandi opere e la revisione dei prezzi laddove c’è variazione dei costi superiore al 5%. Tutto ciò consente di non bloccare gli appalti. La digitalizzazione degli appalti, infine, resta il motore della macchina che garantisce trasparenza e velocità. Ci auguriamo che serva a far partire tanti cantieri nuovi”. Perplessità è stata espressa da Agostino Santillo (vicepresidente del Gruppo del Movimento cinque stelle alla Camera): “Il M5s è sempre stato a favore della semplificazione e della digitalizzazione, basti pensare al decreto Sblocca cantieri e ai vari decreti Semplificazione dei governi Conte e Draghi. Il Nuovo codice ha il vantaggio di concentrare la normativa all’interno di un unico dispositivo risolvendo il problema frammentazione. Tuttavia, il problema che bisogna evitare, è che per fare presto si sbagli ancora. Mi riferisco ai temi dei sub appalti e dell’innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti. Affidare direttamente un incarico non significa semplificare la procedura, ma saltare un passaggio fondamentale come quello della gara aperta che può portare alla scelta del miglior rapporto qualità prezzo per l’Ente pubblico. Anziché valutare chi merita con procedura urgenza - ha evidenziato Santillo - si preferisce innalzare la soglia dell’affidamento diretto a 150mila euro, e fino a 1 milione è possibile scegliere in una ristretta lista con 5 offerte aiutando così l’amico di chi affida. Con il subappalto a cascata come si fa ad avere traccia della legalità e dei diritti dei lavoratori?” (segue) (Ren)