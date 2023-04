Cultura: comune Pozzuoli affida al Parco Archeologico Campi Flegrei la chiesa di San Liborio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Pozzuoli ha affidato al Parco Archeologico dei Campi Flegrei la chiesa di San Liborio e i locali adiacenti, al rione Terra. Questo patto rappresenta il primo seme per creare una sala espositiva che sarà utilizzata per mostre e attività culturali. Si tratta infatti del primo polo espositivo per il Rione Terra, con l'obiettivo di valorizzare la rocca e "al tempo stesso consolidare le relazioni tra un luogo altamente simbolico e le sue comunità di riferimento". La delibera, approvata in giunta e proposta dal vicesindaco Filippo Monaco, è stata votata favorevolmente dall'intero consiglio comunale. Il polo espositivo accanto al percorso archeologico (che cela la città del II secolo a.C.) e al museo diocesano offrirà a chi visiterà l'antica rocca un percorso culturale vario e sempre più ricco. "Per noi è un segnale chiaro su ciò che vogliamo diventi la rocca antica", ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni. "Oltre alle attività ricettive va fatta crescere l'offerta culturale. E su questo punto, come pure abbiamo dimostrato in questi mesi, le nostre idee sono chiarissime", ha aggiunto. Al Parco Archeologico sarà dato il compito di provvedere a svolgere tutte le attività amministrative ed assicurare gli adempimenti di legge per il Polo espositivo, garantendone così la fruibilità collettiva. "Aver cura della memoria storica della città, ma contemporaneamente aprirci a mostre d'arte (anche contemporanee) è il segnale evidente e chiaro che il Rione Terra vive. E crediamo fermamente che il patto tra enti sia fondamentale per rilanciare la nostra città, che può far divenire il turismo culturale il vero motore economico", ha concluso il vicesindaco e assessore al Turismo, Filippo Monaco. (Ren)