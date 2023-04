Autonomia: iniziative del Met contro la "secessione dei ricchi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 29 aprile prossimo, in alcune delle principali piazze d'Italia, il Movimento Equità Territoriale darà vita a una giornata di mobilitazione contro lo scellerato progetto di autonomia differenziata e di "secessione dei ricchi". A partire dalle 10.30 saranno allestiti banchetti e gazebo nei pressi dei quali dirigenti e attivisti del Met incontreranno i cittadini per discutere con loro, dati alla mano, gli effetti devastanti della strategia scissionista della Lega e di questo Governo sul Mezzogiorno d'Italia, con riverberi su tutto il territorio nazionale. "Vogliamo parlare con un'unica voce a tutto il Paese e far sì che questa voce echeggi anche nel resto d'Europa. Quella stessa Europa che determina politiche di coesione che mirano a ridurre le divergenze tra regioni povere e regioni ricche di uno Stato membro, ma che rischia di veder falliti gli obiettivi proprio in Italia, dove si concentrano i maggiori divari sociali ed economici, perché vengono sottratte quelle risorse a chi ne ha più bisogno, per continuare invece a foraggiare chi è già ricco". Lo ha dichiarato il segretario del Movimento Equità Territoriale ed europarlamentare del Gruppo Efa/Ale Piernicola Pedicini, che sabato 29 sarà in piazza Prefettura a Potenza dove, insieme agli attivisti, incontrerà i cittadini per illustrare loro le conseguenze delle politiche secessioniste della Lega Nord e le azioni che intende mettere in campo il Met. (Ren)