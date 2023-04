25 aprile: Sangiuliano, musei saranno gratuiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani, 25 aprile, per la prima volta, i musei saranno gratuiti". Lo ha annunciato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, parlando a Parete, in provincia di Caserta, nel corso della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria. "Ho voluto aggiungere alle domeniche gratuite - ha spiegato - tre date iconiche della vita nazionale: il 25 aprile, il 2 giugno ed il 4 novembre, che sono date simbolo della nostra comunità nazionale. Ho voluto definire i musei come geografia della nazione perché in ciascun museo ritroviamo la nostra identità, la nostra storia, la nostra appartenenza". (Ren)