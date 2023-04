Napoli: notificati 20 ordini di sequestro ad occupanti abusivi di un immobile a Pizzofalcone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina le forze dell'ordine hanno notificato 20 decreti di sequestro preventivo emessi dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ad altrettanti occupanti abusivi di immobili ubicati all'interno del plesso di edilizia pubblica di via Egiziaca a Pizzofalcone 35. Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno intimato agli occupanti di sgomberare entro 15 giorni i locali o presentare ricorso; alla scadenza verranno eventualmente avviate le procedure per lo sgombero coatto dell’immobile. L'attività è il prosieguo di quella avviata il 10 novembre 2022 che ha avuto a oggetto 16 immobili ubicati nel medesimo stabile – di proprietà comunale - e che sono già stati liberati con analoga procedura. L'attività investigativa svolta dalla Squadra mobile, dal commissariato San Ferdinando, dal comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Napoli, dal Gruppo pronto impiego della Guardia di finanza e della Polizia locale - Unità operativa tutela patrimonio - ha permesso di raccogliere numerosi elementi a carico degli indagati per invasione di terreni ed edifici. (Ren)