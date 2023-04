Napoli: Muscarà (Misto), sarò in piazza contro la follia dei box interrati al Vomero - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un governo della città 'narcolettico' che si sveglia solo per scavare, infatti come volevasi dimostrare, l'assessore Cosenza, volendo imitare i modelli di altre città totalmente diverse da Napoli, ha annunciato che i box interrati al Vomero si faranno". Così il consigliere regionale della Campania Maria Muscarà. "Per questo - ha proseguito - domenica 23 aprile, parteciperò alla manifestazione alle 11 in via Luca Giordano, all'ingresso della scuola Vanvitelli per dire "no" ai box interrati al Vomero. La Regione ha addirittura escluso la valutazione per l'impatto ambientale per questo progetto, un'assurdità! Si tratta di un progetto scellerato che tende ancora a creare nuovi posti privati all'interno di un quartiere ben collegato dai mezzi pubblici, che devono solo funzionare meglio, è una follia dal punto di vista urbanistico". "I parcheggi sono attrattori di traffico, questi avranno addirittura la possibilità di essere acquistati da abitanti residenti a 2 km di pertinenza in linea d'aria. Bucare una città così fragile come Napoli per metterci altre migliaia di macchine? Porterebbe solo ad altri crolli come quelli che stanno causando le metropolitane. Un progetto contrastato dai cittadini almeno dagli anni '80, dove Marco Mascagna si fece promotore di una manifestazione per scongiurare la costruzione di parcheggi sotto i giardinetti di Via Ruoppolo, che oggi portano il suo nome", ha concluso il consigliere. (Ren)