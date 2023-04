Terra dei fuochi: Operazione primavera, controlli tra Napoli e Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità dell’Esercito Italiano e delle Forze dell’Ordine hanno controllato, tra Napoli e Caserta, decine di attività commerciali. A Casandrino, su delega della Procura di Napoli Nord, sono state controllate sei attività commerciali, cinque sono state sanzionate con ammende per circa 60mila euro per reati amministrativi ed afferenti alla gestione dei rifiuti. A Cardito, Caivano, Crispano (Napoli), sono state controllate tre attività commerciali e poste sotto sequestro 700 metri quadri di aree di sversamento, sette persone sono state identificate, due persone sono state denunciate e due persone sono state sanzionate, con multe per un totale di oltre 180 mila Euro, in particolare, a Cardito è stato rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti in area privata, il proprietario è stato sanzionato per attività illecita di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui lamiere zincate e materiali ferrosi, oltre che ed edificazione abusiva. Durante un’attività congiunga con i Carabinieri di San Marcellino (Caserta) è stato condotto un controllo presso un attività regolare di autocarrozzeria, dove il proprietario è stato sanzionato con un’ammenda di 16mila Euro per mancata autorizzazione del sistema di verniciatura di auto, inoltre l'attività è stata posta sotto sequestro. A Macerata Campania (Caserta), presso un'area privata sono stati rinvenuti rifiuti ed attrezzature agricole non custodite correttamente, le attrezzature agricole ed i rifiuti sono stati sequestrati e il proprietario sanzionato per abbandono/deposito di rifiuti con una ammenda di 6 mila Euro. A Capodrise, presso un deposito edilizio, il proprietario è stato sanzionato con una ammenda di 36 mila euro e l'intera attività, di circa 200 metri quadri, è stata posta sotto sequestro per gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione(ren)