Imprese: Svimez, primo Report dell’Osservatorio Imprese Confcommercio Campania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti alle donne e agli uomini di Agenzia Nova con l’auspicio che sia sempre attenta al territorio e al sistema imprenditoriale" Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- In tal senso l’autonomia differenziata espone l’intero Paese ai rischi di un indebolimento della capacità competitiva per effetto di una frammentazione inaccettabile delle politiche pubbliche. Dai dati regionali sulla dinamica della spesa complessiva in sanità di fonte Conti Pubblici Territoriali in Campania risulta: una contrazione di oltre il 10 per cento della spesa corrente tra il 2008 e il 2020, il calo più marcato osservato tra le regioni del Mezzogiorno: 1724 per abitante in Campania contro 2010 euro nel Centro-Nord per la spesa corrente: 25 euro contro 72 del Centro-Nord per quella in conto capitale. Con riferimento all’istruzione, significativo è il rapporto tra spesa e studenti, dal quale risulta uno scarto sfavorevole al Sud, dove la spesa per studente è di circa 50 euro annui inferiore rispetto al resto del Paese (5.428 euro per studente contro 5.476). Con una spesa di 5.249 euro per studente, il gap della Campania è ancora più sensibile: 246 euro per studente in meno rispetto alla media delle regioni del Centro-Nord. “Questo primo report realizzato in collaborazione con Svimez ci consente di rappresentare gli aspetti positivi e quelli negativi che abbiamo di fronte a noi nelle sfide per il rilancio dell’economia della Campania. In primo luogo appare evidente la centralità del terziario avanzato nella nostra regione come capacità di crescita e sviluppo e di traino dell’intero comparto economico rappresentandone come imprese la gran parte del Pil e degli occupati. L'auspicio è che anche le politiche di sviluppo pubblico regionale tengano finalmente conto della necessità, o meglio opportunità, di destinare maggiori risorse economiche e in generale, più attenzione, a questi settori dell'economia. Dall’altro lato purtroppo l’autonomia differenziata e il taglio o comunque il congelamento allo status quo delle risorse per sanità e istruzione spiegano bene perché la Campania in un contesto italiano e meridionale rischi di essere ancora un fanalino di coda“. Lo ha dichiarato il presidente di Confcommercio Campania Pasquale Russo. (segue) (ren)