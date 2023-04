Sport: disagi per il Giro del Mediterraneo in rosa a Salerno e provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disagi per il Giro del Mediterraneo in rosa a Salerno. Oltre alle chiusure delle strade per la disputa dell'evento, infatti, la Ugl Autoferrotranvieri ha denunciato anche la mancata segnalazione del percorso alternativo da parte di Busitalia ai propri dipendenti. "Nonostante la pubblicazione dell'ordinanza del Comune di Salerno, dello scorso 18 aprile e in riferimento alla manifestazione ciclistica che oggi, 21 aprile, ha attraversato la città e altri centri della provincia nella giornata di oggi, negli uffici di Busitalia Campania, gestore del trasporto pubblico locale nel Salernitano, nessuno era a conoscenza di tale evento di caratura internazionale", ha detto Gabriele Giorgianni. "Questo è quanto emerso. Diversi viaggiatori non sono stati messi a conoscenza di eventuali percorsi alternativi o eventuali soppressione o modifiche di orari per poter usufruire degli stessi mezzi per rientrare alle proprie abitazioni. Alcuni dipendenti denunciano di essere venuti a conoscenza dello stravolgimento del normale esercizio programmato solo alle 21 di ieri, 20 aprile, ribadendo più che mai che eventuali aggressioni dovute dal disagio causato ai passeggeri sono da mettere in conto. Viene comunque riscontrato la totale mancanza di volantini informativi a bordo dei mezzi, nessuno avviso sul sito ufficiale dell'azienda e nessun avviso sulle fermate che temporaneamente saranno soppresse. I clienti e i lavoratori non meritano di essere trattati in questo modo". (ren)