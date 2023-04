Napoli: al via il progetto "Be a Legend: prima uomini, poi campioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via, negli spazi dell'Asd Milleculure Scherma, il progetto "Be a Legend: prima uomini, poi campioni" finanziato da Sport e Salute Spa, la Società dello Stato che promuove lo sport ed i corretti stili di vita, attraverso il bando Quartieri 2021.Il progetto sociale e sportivo è realizzato dall'Asd Milleculure Scherma, in collaborazione con l'Accademia dello Sport e del Remo, l'Associazione NapolinMente e con il supporto dell'Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli. La presentazione si è tenuta a Palazzo San Giacomo alla presenza dell'Assessore Chiara Marciani. "Be a Legend": obiettivi e attività L'obiettivo del progetto è quello di contribuire a rafforzare la coesione sociale, il benessere e l'integrità delle comunità e degli abitanti dei quartieri di Soccavo, Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli, attraverso la promozione di attività sportive, sociali e formative gratuite di alta qualità, accessibili ed inclusive per le fasce più deboli e a rischio. (ren)