Napoli: sequestrato cantiere dalla polizia locale per lavori edili abusivi con tagli ai cavi dell’alta tensione - foto

- Gli agenti della Unità Operativa Stella della Polizia Locale di Napoli, in seguito alla segnalazione presentata dai tecnici dell'Enel sono intervenuti, unitamente agli stessi, in via Santi Giovanni e Paolo, riscontrando la presenza di un cantiere edile, risultato poi abusivo, i cui operai, nell'effettuare significativi interventi per la realizzazione di un importante ampliamento di un terraneo, avevano reciso i cavi dell'alta tensione. Fortunatamente non si sono registrati incidenti più gravi. Terminate le operazioni di messa in sicurezza da parte dei tecnici, i caschi bianchi hanno sottoposto a sequestro penale il manufatto abusivo deferendo dinnanzi all'Autorità Giudiziaria competente il committente dei lavori, tale M.M., 44 anni di Napoli, per aver fatto realizzare l'opera abusiva. (Ren)