Ischia: al via assistenza tecnica gratuita di Bei per dissesto idrogeologico e ricostruzione

- Assistenza tecnica gratuita offerta dalla Bei (Banca europea per gli investimenti) per migliorare la resilienza di Ischia contro futuri eventi meteorologici estremi e per pianificare la ricostruzione sostenibile dell'isola. La Bei - informa una nota congiunta della Banca e del commissario per la ricostruzione post sisma ed emergenza frana - ha contribuito in passato con 600 milioni di euro per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna e con 2,75 miliardi per la ricostruzione nelle Regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017. Migliorare la resilienza climatica contro futuri eventi meteorologici estremi e contribuire alla pianificazione per la ricostruzione sostenibile di Ischia a seguito delle frane e allagamenti che hanno colpito l'isola nel novembre 2022, causando 12 vittime e danneggiando gravemente diverse infrastrutture. Questo è il principale obiettivo dell'accordo di consulenza tecnica gratuita annunciato oggi da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), e Giovanni Legnini, commissario straordinario di governo per gli interventi nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017. (segue) (Com)