Napoli: dispositivo traffico per lavori nel tratto di strada di via dei Tribunali

- Dal 27 aprile al 25 maggio 2023, nel tratto di strada di via dei Tribunali compreso tra via Duomo e via Concezio Muzy e su tutte le strade laterali confluenti sullo stesso, sarà istituito il divieto di transito veicolare eccetto per i mezzi a servizio della ditta esecutrice dei lavori, dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio di emergenza, dei veicoli diretti ai passi carrabili autorizzati e di quelli impegnati nel recapito merci alle attività commerciali siti in loco. (ren)