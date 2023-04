Turismo: a Napoli arrivano i tutor turistici anche ai Quartieri spagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci tutor turistici, con le pettorine e i cappellini del Comune di Napoli sono presenti anche ai Quartieri Spagnoli, soprattutto nell'area del murale di Maradona, meta di migliaia di visitatori. L'obiettivo dell'iniziativa, che rientra in "Vedi Napoli e poi Torni" e vede già impegnati i tutor al centro storico, alla Sanità, al Vomero e all'interno degli infopoint, è quello di dare informazioni ai turisti sui luoghi e i monumenti da visitare nella zona oltre al già noto murale, anche per meglio gestire i flussi di visitatori. "I tutor - ha spiegato l'assessore al Turismo Teresa Armato - dovranno accogliere, consigliare e informare i turisti suggerendo nel caso di flussi massici la visita a beni culturali o artistici della zona come la chiesa di Santa Maria Ognibene o quella di Santa Maria Francesca, in modo da dare un'offerta turistica più ampia in aggiunta alla visita al murale di Maradona. Inoltre ragazzi e ragazze potranno suggerire i percorsi pedonali alternativi consigliati dal Comune in zona". (ren)