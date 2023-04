Campania: barriere architettoniche. Nappi (Lega), De Luca non è capace nemmeno di chiedere i fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il Ministero guidato da Matteo Salvini soddisfa al 100 per cento le richieste economiche presentate dalle Regioni, con oltre 22 milioni di euro di risorse per intervenire contro le barriere architettoniche nelle case, in Campania si registra l'ennesimo caso di totale incompetenza e disorganizzazione. È mai possibile che la terza regione d'Italia presenti una richiesta di appena 600mila euro di risorse, dimostrando di non tenere per niente conto del fabbisogno reale ed effettivo delle persone con disabilità in Campania? È qualcosa di vergognoso, non si lamenti De Luca della esiguità dei fondi se non riesce nemmeno a chiederli, la colpa è soltanto sua e della sua incapacità". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (ren)