Ischia: al via assistenza tecnica gratuita di Bei per dissesto idrogeologico e ricostruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, l'assistenza tecnica gratuita offerta dalla Bei nell'ambito della Piattaforma consultiva per gli investimenti nell'adattamento climatico (Adapt) contribuirà a identificare le attività di adattamento climatico, le opzioni di investimento e i requisiti per la progettazione tecnica della ricostruzione post-sisma di Ischia e gli interventi contro il dissesto idrogeologico, al fine di ricostruire e migliorare la resilienza delle aree colpite, nonché a rafforzare la preparazione delle autorità competenti. L'incarico fornirà al commissario straordinario Legnini le raccomandazioni sulle opzioni di investimento e sui servizi di resilienza climatica del settore pubblico necessarie per aumentare la resilienza delle attività di recupero e ricostruzione post-catastrofe, basandosi sui migliori dati e informazioni climatiche disponibili. L'assistenza tecnica offerta dalla Bei inoltre contribuirà anche a identificare le opzioni e le fonti di finanziamento per le attività proposte, a cui la banca dell'Unione Europea stessa potrebbe eventualmente partecipare con un finanziamento diretto qualora ci fossero le condizioni. (segue) (Com)