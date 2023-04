Ischia: al via assistenza tecnica gratuita di Bei per dissesto idrogeologico e ricostruzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ricorda che la Bei, in quanto banca del clima dell'Unione uuropea e uno dei maggiori finanziatori di infrastrutture pubbliche in Europa, ha finanziato con 600 milioni di euro la ricostruzione industriale nelle aree colpite dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna e con 2,75 miliardi la ricostruzione pubblica e privata nelle Regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017. "L'assistenza tecnica gratuita offerta dalla Bei alle amministrazioni pubbliche gioca un ruolo chiave per progettare, pianificare e promuovere progetti che rendono le aree coinvolte più sicure, efficienti, resilienti e soprattutto sostenibili in tutta Europa," ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei. "Grazie a questo incarico, riusciremo ad offrire alle autorità competenti e al commissario Legnini l'assistenza necessaria per prevenire danni causati da futuri eventi meteorologici estremi e per assicurarsi che la ricostruzione dell'Isola di Ischia sia sostenibile". (segue) (Com)