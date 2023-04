Campania: Mocerino, l'asse Pd-M5s? In Campania il campo largo con i cattolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi sono valori, come quelli cattolici, che non sono negoziabili, che non possono essere ridotti a residuali nell'azione politica". Lo ha detto Carmine Mocerino, capogruppo della formazione 'De Luca presidente' in Consiglio regionale della Campania. "È quanto sta accadendo nell'ambito della 'nuova' area di sinistra che va formandosi tra Pd e M5s. Una coalizione - ha spiegato - che, al netto di altre perplessità, non da' adeguata rappresentanza e rilevanza al cattolicesimo democratico è destinata alla sconfitta. In Campania non si commetta questo errore, qualche anno fa lo abbiamo già scongiurato, che potrebbe rivelarsi fatale". "Sì lavori - ha sottolineato- alla costruzione di un campo che sia realmente e concretamente 'largo' e che non prescinda da quelle realtà che questi valori li rappresentano e li difendono da sempre. La mia non è una 'straordinaria intuizione', è semplicemente la lettura della società reale". (ren)