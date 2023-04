Imprese: Svimez, primo Report dell’Osservatorio Imprese Confcommercio Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svimez si concentra sulle dinamiche recenti dell’economia campana con particolare riferimento alle attività dei servizi e discute, alla luce delle occasioni offerte dalle risorse disponibili per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, le criticità legate alle proposte di autonomia differenziata. La Svimez stima un tasso di crescita del Pil campano nel 2022 del +3,1 per cento, al di sopra della media del Mezzogiorno (+2,9 per cento). Un risultato che dovrebbe dare continuità a una ripartenza post-Covid già più sostenuta nel 2021 in Campania rispetto al resto dell’area meridionale (+6,4 per cento contro 5,9 per cento). Si stima che il contributo del terziario alla crescita del Pil campano nel 2022 si attesti su valori sensibilmente superiori alla media del Sud e del Paese, compensando in tal modo la perdita di valore aggiunto dell’industria manifatturiera: in Campania quasi il 90 per cento della crescita è dovuta ai servizi (pubblici e privati), circa 15 punti in più che nel resto del Paese. Pur con le peculiarità “straordinarie” della congiuntura recente, il commercio, la logistica e la filiera del turismo si confermano attività di traino per l’economia regionale anche nel biennio 2021-22. Si tratta di attività che nell’ultimo ventennio hanno fatto registrare i più alti trend di crescita in termini di valore aggiunto presentando anche indici di specializzazione regionale sempre crescenti. La dinamica favorevole del terziario si è riflessa anche nella ripresa occupazionale. Nel 2022 l’occupazione nei servizi è aumentata del +3,3 per cento (+4,6 per cento nel comparto del commercio, alberghi e ristoranti). (segue) (ren)