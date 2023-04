Imprese: Svimez, primo Report dell’Osservatorio Imprese Confcommercio Campania (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo Luca Bianchi, direttore generale della Svimez, ha sottolineato che “il primo report Campania fotografa un’economia regionale con un settore terziario dinamico che ha trainato la ripresa post Covid. Ora, in un quadro reso più difficile dall’impatto inflazionistico della crisi ucraina, occorre accompagnare queste tendenze con politiche a favore delle imprese e investimenti infrastrutturali. Sono disponibili da qui al 2029 per la Campania circa 40 miliardi di euro di risorse nazionali ed europee (coesione e PNRR), che non possono essere sprecate e che vanno gestite con un forte coordinamento tra fonti di spesa e soggetti attuatori. Un percorso di ripresa economica e di riduzione dei divari di cittadinanza è però incompatibile con le recenti proposte di attuazione dell’autonomia differenziata. Il report evidenzia chiaramente gli effetti negativi della frammentazione istituzionale sul sistema delle imprese. Si delinea, in sostanza, uno scenario di crescente ‘specialità’ delle regioni a statuto ordinario con una conseguente impossibilità di definire politiche coordinate per la crescita e il rafforzamento del sistema delle imprese. Per le Regioni del Mezzogiorno, e quindi anche per la Campania, a questo quadro di frammentazione si aggiungono gli effetti di una cristallizzazione dei divari di cittadinanza. Per rendere effettivi i diritti non basta definire i Lep, come popone Calderoli, ma occorre garantirne il finanziamento. I divari nell’offerta di servizi nel nostro Paese, sino ad ora cristallizzati dalla spesa storica, si superano solo con un percorso graduale di riequilibrio della spesa con risorse aggiuntive , a meno di non prevedere una redistribuzione, a risorse date, dalle ‘virtuose’ regioni del Nord a quelle del Sud”. Sono intervenuti il presidente di Svimez Adriano Giannola e i parlamentari Gianluca Cantalamessa e Arturo Scotto. (ren)