Cultura: Sangiuliano, le cose belle vanno pagate, elevare qualità dei servizi costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le cose belle vanno pagate, in Italia c'è un sistema di gratuità molto diffuso. Elevare la qualità dei servizi costa, in tutto il mondo fanno pagare per cose inferiori a quelle nostre. C'è uno slogan 'gli Uffizi non possono costare meno di una pizza'". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "I musei italiani sono autonomi e noi vogliamo allargare il numero dei musei autonomi. Uffizi e Pompei hanno rivisto i prezzi degli ingressi e gli ingressi sono aumentati", ha aggiunto. (Rin)