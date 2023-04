Ischia: al via assistenza tecnica gratuita di Bei per dissesto idrogeologico e ricostruzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la Bei e la vicepresidente Gelsomina Vigliotti per l'importante incontro che abbiamo svolto oggi sull'isola di Ischia e per l'accordo preliminare che abbiamo concluso, finalizzato a prestare l'assistenza tecnica gratuita per la progettazione delle opere di mitigazione e del rischio idrogeologico e per l'avvio di una ricostruzione sostenibile - ha dichiarato il commissario Giovanni Legnini -. Il supporto autorevole della Banca europea per gli investimenti, insieme alle risorse che potranno essere concesse in futuro sulla base di accordi che la Bei potrà concludere con il governo, costituiranno un fattore determinante per rendere il processo di messa in sicurezza idrogeologica e di ricostruzione, anche nell'ottica della sostenibilità e del contrasto agli effetti del cambiamento climatico, un fattore determinante per la ripresa di Casamicciola e dell'intera isola di Ischia". (Com)