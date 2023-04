Napoli: a Città della Scienza weekend fino al 25 aprile dedicato alla Terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata della Terra del 22 aprile, Città della Scienza dedica un lungo weekend da sabato 22 a martedì 25 aprile alla celebrazione mondiale del nostro pianeta blu, con un ricco programma di attività, laboratori, dimostrazioni scientifiche appassionanti e istruttive per il pubblico di tutte le età. Con il laboratorio Come nascono le montagne? Si assisterà alla simulazione della formazione di un cuneo d’accrezione orogenico (catena di montagne) attraverso l’uso del sandbox, una scatola con pareti trasparenti riempita di sabbia, al termine vi sarà una presentazione sulla struttura dell’Appennino meridionale, la visione di campioni di rocce e la lettura della carta geologica della Campania. Con l’attività Terremoti e tsunami: dove e perché attraverso l’ausilio di puzzle, video e Google Earth si potrà imparare quali sono le aree a maggiore pericolosità sismica e rischio tsunami in Italia e nel mondo. Terremoti di diversa intensità potranno essere generati e misurati dai partecipanti utilizzando modelli analoghi con blocchi di legno e app per smartphone. (ren)