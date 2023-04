Napoli: inaugurata la Mostra di Colbert a Largo San Martino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata oggi "The Lobster Empire", installazione di grandi sculture dell'artista Philip Colbert che per tre mesi animeranno la storica piazza Largo San Martino a Napoli. La mostra, allestita fino al 15 luglio, è, a cura di Catherine Loewe, organizzata da Bam Eventi D'Arte e promossa dal Comune di Napoli. "Nel mio lavoro sono molto attratto dalle reliquie di antiche civiltà, a cui spesso faccio riferimento, come ad esempio, le composizioni di scene di aragosta su vasi di anfore – ha spiegato Philip Colbert le cui opere esposte sono composte da diversi materiali quali alluminio, bronzo ed acciaio, e alludono alle iconografie della storia dell'arte - Amo l'idea secondo cui oggi viviamo tra le rovine del passato e che spesso non ci fermiamo neanche ad ammirare ma che influenzano il presente". "La contaminazione tra antico e moderno piace sempre più a cittadini e turisti – ha dichiarato Teresa Armato, assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli - Colbert ha già portato la sua arte in importanti musei e nelle città più belle del mondo, di recente il suo Impero di aragoste ha "invaso" via Veneto a Roma catturando l'attenzione di cittadini e visitatori ed ora tocca a Napoli, creando un'ulteriore attrattiva turistica in una zona da sempre meta di visitatori per la Certosa di San Martino e Castel Sant'Elmo. In un continuo dialogo con gli spazi e i luoghi l'artista scozzese dona una nuova visione dell'arte con le sue aragoste pop che richiamano anche simboli dell'antichità classica e note opere d'arte. Un mix che ricalca la natura stessa di Napoli, fatta di epoche diverse tra nobiltà e cultura popolare, buio e luce, sopra e sotto".(ren)