Turismo: Casucci, sia sostenibile e inclusivo - foto

- "Abbiamo programmato come Regione Campania la realizzazione di una serie di attività dove il turismo è vocato fortemente ai princìpi della sostenibilità e dell'inclusione. Due concetti che si sposano brillantemente con la visione del turismo che vogliamo, che punta a vincere la sfida della qualità dei servizi per tutti, nessuno escluso". Lo ha dichiarato l'assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, intervenuto nel corso del convegno "Cultura, Turismo e Sport, Una visione d'insieme della ricerca e della pratica in un'ottica inclusiva e sostenibile" che si è svolto nell'Aula "Matilde Serao" dell'Università Parthenope di Napoli. Padrone di casa il Rettore Antonio Garofalo che ha sottolineato come "in tutte le sfere economiche e sociali si parla tanto di sostenibilità ma mai di una vera applicazione di questi principi. Oggi, invece, abbiamo presentato dei modelli pratici che sono di assoluto interesse. Mettere insieme Turismo, Cultura e Sport è fondamentale, rappresenta uno strumento per promuovere modelli di integrazione e offrire a tutti opportunità per una vita migliore, in particolare alle persone con esigenze speciali con le quali vogliamo stare insieme". Per Giovanni Minucci della cooperativa Il Tulipano l'obiettivo del futuro "è non lasciare indietro nessuno. Lavoriamo affinché siano ampliate e moltiplicate le occasioni di inclusione, non solo sociale ma anche occupazionale, per i giovani nello spettro autistico. Abbiamo presentato una serie di attività, concrete e reali, che già realizziamo in Campania. Con il progetto 'Tulipano art friendly', attraverso la fruizione museale, mettiamo in campo un modello di welfare culturale che si sviluppa nell'ambito dei servizi turistici. Buone prassi che devono essere implementate non solo per i ragazzi con autismo ma anche per le loro famiglie". (Ren)