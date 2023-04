Reddito cittadinanza: Mazzella (M5S), governo taglia risorse e futuro ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tagliare le risorse, ecco cosa sa fare la destra". Così il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "In legge di bilancio - ha spiegato Mazzella - sono arrivati al personale della scuola, ora arrivano ai 18enni che vivono in famiglie con basso reddito. Tagliare soldi al reddito di cittadinanza se un componente raggiunge la maggiore età è gravissimo. Così facendo il governo sta tagliando anche il futuro. Stiamo parlando di chi ha 9360 euro di reddito Isee, vuol dire che al compimento dei 18 anni quel giovane non vorrà festeggiare perché dovrà rinunciare ad iscriversi all'università". "Un'operazione - ha concluso - che taglia un miliardo ai più deboli di questo Paese magari per spenderli in armi o darli alle società di calcio. Chi ha votato Meloni era questo che voleva?". (Ren)