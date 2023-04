Napoli: de Magistris (Up), su deposito Anm ad amministrazione comunale manca il coraggio di decidere - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, il portavoce nazionale di Unione Popolare Luigi de Magistris è intervenuto sulla questione dell'occupazione del deposito Stella polare dell'Anm destinato a diventare un museo dei reperti antichi ritrovati durante gli scavi della Metropolitana di Napoli. L'ex sindaco di Napoli a Mattino5 ha tra l'altro affermato: "questa occupazione dimostra l'incapacità dell'amministrazione comunale di gestire il problema perché non c'è competenza e conoscenza del territorio". De Magistris ha poi proseguito "se il sindaco si fa ingabbiare dai partiti, dai capi corrente e capi bastone e non è una figura autonoma, autorevole, competente e coraggiosa questi problemi non si risolveranno mai". "Manca concretezza e visione politica, manca il coraggio di decidere", ha concluso. (Ren)