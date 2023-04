Sanità: al Monaldi rimosso raro carcinoma alla laringe con procedura innovativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un delicato intervento di rimozione di un carcinoma della laringe in stadio avanzato è stato eseguito all'Ospedale Monaldi di Napoli presso l'Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria diretta, da poco meno di un mese, dal dottor Giuseppe Tortoriello. Tortoriello è specializzato nell'utilizzo di tecniche innovative e mininvasive per la rimozione dei tumori del testa-collo. L'intervento realizzato dal dottor Tortoriello e dalla sua equipe è stato effettuato su un paziente di 70 anni, affetto da un carcinoma sarcomatoide della laringe, un raro tumore che, nonostante fosse in stadio avanzato, è stato rimosso con una fibra laser a CO2 utilizzando la visione in 3D e con un monitor ad altissima risoluzione (tecnologia 4K). Aspetto straordinario dell'intervento è che il paziente potrà tornare a parlare senza corde vocali, grazie alla salvaguardia, in sede operatoria, delle cartilagini aritenoidi, che sono anatomicamente fondamentali per preservare l'uso della voce. (segue) (Ren)