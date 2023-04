Sanità: al Monaldi rimosso raro carcinoma alla laringe con procedura innovativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tecnica, quella impiegata per questo intervento, che viene utilizzata oltre che al Monaldi, solo in un altro centro in Italia (a Torino) e che ha permesso di rimuovere completamente il carcinoma. Inoltre, grazie all'esame istologico intraoperatorio, che ha dato esito negativo, sarà possibile procedere alla ricostruzione meticolosa della rimanente porzione della laringe e alla successiva chiusura della tracheostomia. L'impiego del laser e di un approccio minimamente invasivo nel trattamento di patologie come il tumore della laringe assicurano ai pazienti una riduzione delle complicanze e dei tempi di ricovero, nonché una ripresa quasi immediata. "Nuove tecnologie e approcci innovativi - ha dichiarato Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli - sono i pilastri su cui vogliamo investire all'Azienda Ospedaliera dei Colli per migliorare sempre più l'offerta di salute e l'assistenza di tutti i nostri pazienti". (Ren)