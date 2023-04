Napoli: approvato il bilancio del Centro Agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si è tenuta l’assemblea dei soci del Centro Agroalimentare di Napoli, che ha visto la partecipazione dell’assessore comunale alle Attività Produttive Teresa Armato su delega del sindaco Gaetano Manfredi. L’assemblea ha approvato il bilancio di esercizio 2021, il presidente del Caan Carmine Giordano ha illustrato le prospettive aziendali con particolare riguardo allo stato di avanzamento della procedura concordataria sulla quale il Caan sta lavorando da tempo. Giordano ha evidenziato come ormai sia imminente l’omologa del Piano concordatario da parte del Tribunale, circostanza favorevolmente accolta dall’assessore Armato che ha espresso apprezzamento da parte di tutta l’Amministrazione per gli avanzamenti raggiunti. Il comune di Napoli , si legge in una nota, "riserva grande attenzione allo sviluppo del Caan e alla tutela dei lavoratori: è in programma un'azione di forte rilancio non appena il Tribunale concederà l’omologa".(Ren)