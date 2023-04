Melito: Cirillo (+Europa), centrosinistra si organizzi per le prossime elezioni dando segnale svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arresto del sindaco di Melito con l'accusa di scambio elettorale politico mafioso è arrivato a pochi giorni dalla conferma del Tar del Lazio dello scioglimento del comune di Castellammare di Stabia. Dirsi preoccupati è dire poco se a questo si aggiunge che in alcune zone della Campania abbiamo il primato per numero di Comuni sciolti per infiltrazioni camorristiche". Così il consigliere regionale di Più Europa Luigi Cirillo. "Quando si parla di ipotesi di collusione tra ambienti politici e criminali ormai non si può più parlare di fenomeno, perché non si tratta di 'casi sporadici' - ha spiegato Cirillo - Questo tipo di rapporto ha avuto modo di strutturarsi nel tempo come una cattiva abitudine che è difficile da sradicare. Nonostante la consapevolezza che quella di porre fine a tali commistioni è una strada impervia, la battaglia madre per rafforzare la lotta all'illegalità non può subire battute d'arresto. È nostro dovere non arrenderci e individuare soluzioni e strategie valide per spezzare ogni legame tra amministratori e mondo criminale". "Per questo motivo – ha concluso Cirillo - anche a Melito il centrosinistra deve mettersi subito a lavoro per presentarsi ai cittadini, alle prossime elezioni, come una coalizione in grado di dare un segnale netto di rottura rispetto agli ultimi accadimenti". (Ren)