Fd'I: Cangiano, vignetta de 'Il Fatto Quotidiano' vergognosa e inaccettabile

- "Non ho sorriso dinanzi alla vignetta de 'Il Fatto Quotidiano' che è entrata prepotentemente nella sfera privata e familiare del Ministro Francesco Lollobrigida, gettando fango sulla moglie Arianna, la cui unica 'colpa' è essere la sorella del Premier Meloni e la moglie di un Ministro del Governo Meloni. Perché Arianna non è un personaggio politicamente esposto. È una donna forte, onesta che non meritava questa indegna esposizione mediatica. Una vignetta che con la satira politica non ha nulla a che vedere, ma che anzi è più sessista e razzista di quanto si possa immaginare. Non ho sorriso ed anzi ho provato rabbia per la facilità e la superficialità con cui una certa stampa entra nella vita delle persone senza guardare in faccia a nulla e a nessuno. Ho apprezzato la solidarietà che da tante parti sta arrivando, ma mi aspetto che la condanna sia unanime e la presa di distanza totale e inappellabile. Un abbraccio ad Arianna e alla sua famiglia: l'Italia della gente perbene è con lei oltre ogni differenziazione politica". Lo ha dichiarato Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia. (Ren)