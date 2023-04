Giustizia: Teresa (Tribunale Napoli), in riforma Cartabia bene tempi celeri procedimenti, criticità su risorse e digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il complessivo disegno posto a fondamento della riforma Cartabia in materia penale, tenuto conto delle sfide imposte dagli obiettivi del Pnrr e delle esigenze proprie della giurisdizione, contiene aspetti positivi sotto il profilo della sollecitazione verso una definizione dei procedimenti entro tempi più celeri, ma si scontra con la realtà di risorse umane e materiali deficitarie”. Lo ha detto il sostituto procuratore del Tribunale di Napoli, Ida Teresi, intervenuta all’evento "Riforma Cartabia, obiettivi del Pnrr e sicurezza. Tra obbligatorietà dell'azione penale e deflazione processuale", in corso nella Sala Zuccari del Senato. “Introduce, inoltre, alcune disposizioni, sia di diritto sostanziale che processuale, non del tutto prive di criticità e aporie sistemiche - ha proseguito -. L’implementazione del processo penale telematico e le procedure di digitalizzazione, ad esempio, sono destinate a restare in parte sulla carta o a produrre inefficienze e stalli operativi, in presenza di una attuale struttura informatica inadeguata, e delle carenze di personale amministrativo e tecnico. Inoltre - ha aggiunto Teresa - l’ulteriore spinta impressa alla ‘procedimentalizzazione’ delle indagini preliminari ha introdotto numerosi nuovi adempimenti che rischiano di comprimere l’attività investigativa. Questi sono solo alcuni dei tantissimi temi critici. Non ci si vuole certamente sottrarre alle sfide della modernità, in un’ottica di efficienza. Tuttavia - ha concluso -, occorre ricordare che la collettività merita, in uno Stato democratico, adeguata e seria tutela giudiziaria”. (Rer)