Tlc: Napoli, Fibra ottica di Open Fiber riaccende il comicon

- In una Napoli tinta sempre più d’azzurro, si gioca a calcio in ogni luogo e in tutti i modi possibili. E anche al Comicon i fari sono puntati sul pallone nella sua versione più tecnologica, vissuta e giocata online attraverso console e soprattutto connessioni a Internet d’ultima generazione. Open Fiber, per il secondo anno consecutivo connectivity partner dell’evento, promuove infatti la Coppa eFootball Italia in collaborazione con Konami e Progaming: l’appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 aprile con la finalissima del torneo che vedrà coinvolti 7 tra i club più titolati d’Italia. È possibile comunque sfidarsi all’ultimo gol per tutta la durata del comicon Napoli: Open Fiber è infatti presente nel Padiglione 5 con postazioni attrezzate e console di ultima generazione per dare vita a sfide tra pro-player, talent dei videogames e pubblico di appassionati videogiocatori. Internet ultraveloce per tutti, quindi, a cominciare proprio dai gamers pronti a riversarsi nei padiglioni della Mostra d’Oltremare. I partecipanti a comicon Napoli potranno infatti navigare sul web alla massima velocità disponibile sul mercato: 10 gigabit al secondo sulla rete Ftth realizzata nel capoluogo partenopeo. Dieci Gbps simmetrici in download e upload, ovvero 100 volte 100 megabit, dedicati ai tanti appassionati di arte, cultura, fumetti e videogames attesi nel capoluogo partenopeo da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio. (segue) (Com)