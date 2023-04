Tlc: Napoli, Fibra ottica di Open Fiber riaccende il comicon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tipologia di connettività, quella a 10 gigabit al secondo, in grado di reggere l’onda d’urto che eventi di vasta portata come il comicon hanno sulle infrastrutture di telecomunicazioni. A dimostrarlo i dati registrati durante l’edizione 2022: oltre 200 postazioni di gioco cablate, una media di 35 dirette streaming in contemporanea, 5 Terabyte di traffico dati generato nelle prime 8 ore di evento, poco meno di 100mila accessi alla rete wi-fi in appena 4 giorni. Un servizio costantemente efficace: nei momenti di maggior traffico, la rete ultraveloce è risultata occupata solo per un quinto (il picco di 1,6 gigabit al secondo su 10 disponibili) a beneficio di utenti, espositori e addetti ai lavori. Open Fiber è connectivity partner del comicon Napoli grazie alla sua innovativa capacità di implementare e gestire servizi ultrabroadband all’avanguardia. La società guidata dall’amministratore delegato Mario Rossetti è il primo operatore in Italia (e fra i primi in Europa) a fornire un servizio di accesso ultraveloce da 10 Gigabit al secondo simmetrici, dimostrando la flessibilità della propria architettura di rete in grado di sostenere le evoluzioni tecnologiche dei prossimi anni. (Com)