Amministrative: sabato a Scafati l'inaugurazione del comitato elettorale del M5S

- "Sabato 22 Aprile alle Ore 18.30 in via Roma n.35 Scafati in Movimento 5 stelle inaugurerà il comitato elettorale in vista delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio. Interverranno il Deputato e Vicepresidente del Movimento 5 stelle Michele Gubitosa, il Senatore del Movimento 5 stelle Orfeo Mazzella, il Deputato Alessandro Caramiello, Il Consigliere regionale Michele Cammarano, il Coordinatore regionale M5S Campania Salvatore Micillo e la coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani". Lo ha annunciato la coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani. "Il nostro comitato è aperto a tutti i cittadini che vogliono approfondire e conoscere il programma elettorale della nostra coalizione, il programma non è un adempimento burocratico ma è un impegno serio e concreto. Il programma contiene la nostra visione sul futuro del nostro Paese, ciò che vogliamo fare per il bene di tutti nei prossimi cinque anni. Il Movimento Cinque Stelle gode della fiducia dei cittadini perché ha sempre mantenuto gli impegni. Il legame con il territorio è fondamentale: la vecchia politica dopo aver preso i voti spariva. Noi siamo qui e saremo sempre qui a rendervi conto, a illustrarvi la nostra attività, a raccogliere le vostre istanze ed esigenze. Adesso dobbiamo lavorare per il riscatto di Scafati che, nel corso delle ultime elezioni, ha sempre premiato il Movimento Cinque Stelle", ha concluso Villani. (Ren)