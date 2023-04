Napoli: de Magistris (Up) ad assessore Cosenza, i treni della metro li abbiamo comprati noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente con due anni di ritardo la giunta Manfredi annuncia che si appresta a mettere in circolazione il secondo nuovo treno della metropolitana Linea 1 di Napoli. L'assessore Cosenza, però, che dimostra ancora una volta di non sapere cosa sia la correttezza istituzionale e l'onestà intellettuale, afferma 'abbiamo comprato 19 treni'". Così il portavoce nazionale di Unione Popolare, Luigi de Magistris. "Abbiamo chi? Sindaco ed assessore, siate onesti, raccontate la verità, siete anche due professori universitari, dovreste insegnare l'etica a chi vi ascolta, non usate invece il potere per abusare anche delle parole. La giunta de Magistris, con gli assessori professori Calabrese e Piscopo, ha acquistato da molti anni ormai oltre 20 treni - con un maxi finanziamento che ci conquistammo con le nostre mani e con il nostro sudore - che questa amministrazione sta colposamente ritardando ad immettere in funzione", ha concluso l'ex sindaco di Napoli. (Ren)