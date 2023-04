Napoli: domani presso il tribunale il progetto "Percorsi di legalità" organizzato da Anm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 15, presso l'aula Arengario del Tribunale di Napoli si svolgerà il progetto 'Percorsi di legalità', organizzato dalla Giunta Sezionale Anm di Napoli, presso la Corte di Appello di Napoli, per la diffusione della cultura della legalità tra i giovani studenti. Il progetto si articola attraverso la messa in scena di un processo simulato che vede solo ed unicamente gli studenti come protagonisti in tutti i ruoli possibili - giudici, avvocati, imputati -, ed è frutto della collaborazione di magistrati della sottosezione di Torre Annunziata e degli studenti del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia. Il processo si ispira alla storia tratta dal libro "Oliva Denaro" della scrittrice Viola Ardone e racconta di Oliva Denaro, che, quando il tacito sistema di oppressione femminile in cui vive la costringe ad accettare un abuso (stupro e conseguente matrimonio riparatore), si ribella e oppone il proprio diritto di scelta, pagando il prezzo di quel no. Il tema è quello della violenza contro le donne, del ruolo delle donne nella società e della necessità che il diritto si adegui prontamente al mutare dei valori sociali e culturali. (Ren)