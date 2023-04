Cultura: Borrelli (Avs), ho ricordato in parlamento due grandi napoletani Federico Salvatore e Mauro Giancaspro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono intervenuto nell'aula del parlamento per ricordare il cantautore Federico Salvatore e l'ex direttore della Biblioteca Nazionale Mauro Giancaspro due napoletani simbolo della nostra cultura e arte che hanno reso onore non solo alla nostra terra ma a tutta la nazione. La presidenza del parlamento si è unita al cordoglio espresso per i familiari e al dolore della cittadinanza per queste gravi perdite". Lo ha dichiarato il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli ricordandoli nell'aula di Montecitorio. (Ren)