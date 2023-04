Cultura: al via il 27 aprile a Napoli "Desina", il Festival della grafica e delle culture visive - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama "Desina" il nuovo Festival Indipendente dedicato alla Grafica e alle Culture Visive che si svolgerà a Napoli, dal 27 al 30 aprile 2023, promosso dall'omonima associazione culturale costituita nel 2022 da Stefano Pellone, Domenico Armatore e Nicola Feo curatori della rassegna, referente scientifico Daniela Piscitelli. Desina è il primo Festival dedicato alle culture visive che nasce a Napoli: quattro giorni di talk, workshop e mostre, durante i quali agenzie, designer, creativi ed esperti internazionali discuteranno di brand identity, editoria, stampa, illustrazione, type design, digital, packaging, motion design, video mapping e street art. Un Festival diffuso in città che si terrà in quattro prestigiosi luoghi storici del centro antico di Napoli: Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli ospiterà i talk e la maggior parte dei workshop e delle mostre, mentre altri laboratori, mostre ed eventi avranno luogo all'Accademia di Belle Arti di Napoli, al Riot studio e alla Fondazione Made in Cloister. Il tema scelto per la prima edizione che sarà il filo conduttore dei vari eventi è: qual è l'impatto del tuo design? Sarà proprio questa la domanda rivolta a tutti i partecipanti e agli ospiti per riflettere come il visual design sia parte della vita di ogni giorno e quanto possa influire su di essa. Al via giovedì 27 aprile, alle ore 11, l'inaugurazione presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli con la storica mostra 25 Manifesti per Napoli, 1984-1986 uno dei primi progetti della Fondazione Napoli Novantanove curato negli anni ottanta dal grande designer Alan Fletcher di Pentagram (il design studio più celebre al mondo) che raccoglie i manifesti commissionati a designer famosi per l'immagine culturale di Napoli. L'esposizione sarà presentata da Mirella Stampa Barracco, Presidente della Fondazione Napoli Novantanove, da Francesco E. Guida Docente del Politecnico di Milano e Coordinatore del Centro di documentazione sul Progetto Grafico di AIAP e dall'artista Zeal Off. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 aprile, seguiranno gli appuntamenti nelle altre sedi. L'accesso sarà gratuito e sarà richiesta solo una veloce registrazione all'evento. Calendario degli appuntamenti e prenotazioni su www.desina.it. (Ren)