Cultura: Sangiuliano, al lavoro per trovare nuove risorse per il teatro Mercadante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo al lavoro con il massimo impegno per trovare i fondi aggiuntivi da destinare al Teatro Mercadante di Napoli, per supplire in tutto o in parte, al taglio effettuato dalla Regione Campania. Si tratta di un’operazione complessa, perché le risorse sono già programmate, ma contiamo di intervenire per scongiurare la sospensione della rassegna ‘Pompeii Theatrum Mundi’ e il rallentamento delle attività dello stesso Mercadante”. Lo ha dichiarato il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. (Ren)