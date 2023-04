Napoli: Pizza Village, domani incontro tra Mostra d'Oltremare e organizzatori per definire prossimi passi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Mostra d'Oltremare di Napoli è al servizio della città e accoglie con disponibilità l'indicazione dell'amministrazione comunale come sede preferenziale per ospitare il Pizza Village 2023. Si conferma la centralità strategica della Mostra, che ha una vocazione per i Grandi eventi e una tradizione consolidata in questo senso. Per questo venerdì prossimo incontreremo gli organizzatori del Pizza Village per definire i prossimi passi". Lo hanno dichiarato Remo Minopoli e Maria Caputo, presidente e consigliera delegata della Mostra d'Oltremare di Napoli. (Ren)