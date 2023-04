Turismo: Santanchè, 2023 sarà anno del sorpasso pre pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati pasquali ci fanno credere che per il settore turistico il 2023 sarà l’anno del sorpasso” in termini di presenze “rispetto al 2019, prima della pandemia”. Lo ha affermato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo in occasione della presentazione della nuova campagna di comunicazione del ministero del Turismo. “Questo sorpasso ci sarà e stiamo lavorando affinché si tenga conto dei lavoratori” ha aggiunto il ministro ricordando come lo scorso anno siamo mancati “250 mila lavoratori per il settore e a Pasqua ne mancavano già 50 mila operatori: dobbiamo dare ‘status’ a questi lavori nel turismo”. L’ambizione del ministero, ha poi concluso, “è diventare primi per turismo in Europa perché penso che l’Italia non sia seconda a nessuno”. (Rin)