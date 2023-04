Cultura: Ronghi (Sud Protagonista), De Luca più attento a Salerno taglia i fondi destinati a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo il taglio dei fondi al San Carlo di Napoli, altro taglio di due milioni di Euro per il Mercadante e per Pompei. Tutto questo mentre nessun taglio ha subito le “luci di artista” e gli altri finanziamenti destinati alla provincia di Salerno”. È la denuncia che Salvatore Ronghi e Raffaele De Cicco hanno fatto a conclusione dell’Esecutivo del Movimento. “I continui tagli alla cultura, la incapacità di spesa dei Fondi Europei, la dice lunga sulla capacità politica nel governare la Campania - ha sostenuto il segretario di Sud Protagonista, Raffaele De Cicco- ecco perché dobbiamo intensificare la battaglia non solo per smascherare le 'balle' che racconta lo 'sceriffo' De Luca ma anche per porre fine allo stillicidio messo in campo e che sta penalizzando la Regione in tutti i settori strategici, dalla sanità alla cultura”.(Ren)