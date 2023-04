Napoli: Vitelli (Pd), si a rinnovo convenzione tra comune e Csi Gaiola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La convenzione tra comune di Napoli e Csi Gaiola onlus per il Parco Sommerso di Gaiola scade il prossimo 21 maggio. Ho promosso un incontro a stretto giro con l'assessore Edoardo Cosenza per una discussione costruttiva. Ci faremo trovare pronti per continuare a sostenere un grande modello di riscatto del territorio". Così Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di Napoli per il Partito Democratico, sul futuro dell'Area Marina Protetta "Parco Sommerso di Gaiola". "Nel cuore della terza città d'Italia abbiamo la più piccola area marina protetta del Paese - ha spiegato Vitelli - un gioiello che vanta una spiaggetta suggestiva, un centro ricerca e divulgazione, laboratori didattici con attività ludico creative, ma anche percorsi per escursioni e soprattutto l'itinerario che include la Grotta di Seiano e il Parco archeologico del Pausilypon. Oggi tutto questo è realtà grazie anche alla proficua sinergia con CSI Gaiola Onlus, attraverso un duro lavoro di tutela e riqualificazione che restituisse bellezza e dignità a questi luoghi unici. Abbiamo a disposizione un piccolo scrigno di natura ed archeologia, che negli anni si è ritagliato lo spazio che merita nel contesto culturale nazionale ed internazionale. "Per questo - ha chiarito Vitelli - farò in modo che il percorso continui attraverso un rinnovo della convenzione, senza avventurarsi in alternative rischiose. Ho già proposto in tempi brevissimi un tavolo con l'assessore Cosenza". (Ren)