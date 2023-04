Italia-Francia: console Moutoumalaya accoglie a Napoli la fregata Provence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console generale della Francia per il Sud Italia, Lise Moutoumalaya, ha accolto a Napoli la fregata Provence, del programma Fregate europee multi-missione (Fremm). Lo ha riferito su Twitter la stessa funzionaria francese. “Sono molto felice di accogliere a Napoli la Provence, fregata del programma Fremm, che è stata in parte costruita qui in Campania da Fincantieri”, ha scritto Moutoumalaya. Il console ha evidenziato che le Marine di Francia e Italia “rappresentano due importanti parti per l’attuazione del trattato del Quirinale”, che mira a rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi.(Res)