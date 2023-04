Pozzuoli: venerdì la presentazione della Carta Vocazionale regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 21 Aprile, alle ore 16, presso la ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli, comune in provincia di Napoli, saranno presentati i risultati del lavoro condotto dall'Ispra relativo alla definizione della Carta Vocazionale regionale, uno strumento che fornisce un quadro di conoscenza dettagliato delle zone vocate alla pescicoltura e mitilicoltura, con un focus specifico all'area flegrea-domitia. La Carta Vocazionale è un importantissimo strumento di supporto ai comuni chiamati a rilasciare le concessioni di zone di mare territoriale da destinare all'esercizio dell'attività di pesca e acquacoltura. Uno strumento che, ponendo al centro una base di conoscenza scientifica autorevole e di livello, indirizza la scelta verso il sostegno al comparto produttivo ma nel rigoroso rispetto dell'ambiente marino e costiero. L'iniziativa, volta al coinvolgimento degli Enti Locali e delle organizzazioni di rappresentanza ed associazioni per il confronto e un contributo di idee, vedrà la presenza dei sindaci dei comuni della linea di costa flegrea-domitia. Concluderà i lavori l'assessore regionale della Campania all'Agricoltura e alla Pesca Nicola Caputo. L'evento è organizzato dal Flag pesca flegrea, in collaborazione con il comune di Pozzuoli e la Regione Campania. (Ren)