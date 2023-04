Napoli: Ippodromi Partenopei, nessun cavallo è fuggito dall'Ippodromo di Agnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alla notizia apparsa sui principali organi di stampa relativa alla fuga di un cavallo dall'Ippodromo di Agnano e rinvenuto sulla tangenziale di Napoli, la Ippodromi Partenopei, società di gestione dell'impianto sportivo, ha smendito l'episofio con un comunicato stampa e dichiarato che "la sezione Veterinaria dell'Asl Napoli 1 chiamata sul posto dalla Polizia Stradale ha effettuato i controlli sul microchip del cavallo rilevando che l'animale è risultato essere di proprietà di un privato non riconducibile alla struttura Ippodromo di Agnano e non presente all'interno dell'impianto sportivo". "La nostra struttura - ha precisato il presidente della società Pier Luigi D'Angelo - è presidiata ai varchi di entrata e di uscita ed osserva le più rigide normative in materia di controlli e sicurezza, pertanto è impensabile e maticamente impossibile che possa accadere un episodio del genere come in un film al cinema". (Ren)